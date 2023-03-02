أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، عن انطلاق الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، وذلك يوم السبت المقبل بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن لجان الحملة القومية ستباشر عملها بانتظام من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم؛ لتقديم جميع التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، وذلك استكمالاً لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية.

وأضاف أن لجان الإرشاد تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها، مناشدا جموع المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية، بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها.