ضياء السيد: كولر يرتكب أخطاء متكررة مع الأهلي

يرى ضياء السيد، نجم الأهلي ومدرب المنتخب الوطني المصري الأسبق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، يتحمل مسؤولية تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة.

الأهلي تعادل مع الداخلية 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد 3 أيام فقط من التعادل مع صن داونز 2-2 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «ETC»: «هناك أخطاء متكررة يرتكبها مارسيل كولر وهو يصر على ارتكاب نفس الأمور.. الفريق يقوم بالعديد من الأخطاء الدفاعية خلال المباريات الأخيرة، كما لم يستطع الحفاظ على تقدمه أمام الداخلية في آخر 15 دقيقة».

وأضاف: «الأهلي بالفعل أمامه العديد من المباريات، لكن الفريق كان يعتقد أن مباراة الداخلية ستكون سهلة ومعظم اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء سبق لهم اللعب سويًا ورغم ذلك الأداء كان متراجعًا».

وتابع: «الأهلي أضاع العديد من الفرص السهلة ورأيت علي معلول يحاول إضاعة الوقت كما ارتكب رامي ربيعة خطأً ساذجًا في لقطة الهدف».

وأوضح: «في المقابل يجب أن نشيد بلاعبي الداخلية الذين نجحوا في التعادل رغم النقص العددي، رشيد أحمد صاحب الهدف انضم للداخلية مقابل 5 آلاف دولار فقط».

وأتم: «كنت وراء استقدام مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، عندما كنت متواجدا مع سيراميكا طلبت ضم اللاعب، لكنني رحلت عن الفريق لتفشل الصفقة فيما بعد».