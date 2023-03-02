زيلينسكي: الوضع على الجبهة تحت السيطرة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر على الوضع على جبهات البلاد.

وتابع زيلينسكي في حديثه المسائي عبر الفيديو اليوم الأربعاء: "نحن نسيطر على كل منطقة على الجبهة". ومع ذلك، قال إن السكان في المنطقة الخلفية للجبهات لا يزالون يعانون من الهجمات الروسية.

وحول هجمات المدفعية الروسية على المدن والقرى خلف الجبهات في جنوبي وشرقي أوكرانيا، قال زيلينسكي إنه "إرهاب متعمد".

وأضاف الرئيس الأوكراني"في معظم أنحاء بلادنا، التي تمكنا فيها نسبيا من توفير الأمن، قد لا يكونون -أي السكان- قادرين على استشعار شكل الحياة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحدودية مع روسيا وفي جنوب بلادنا".

وقال إنه في تلك المناطق قد لا يكن هناك أشخاص في الجبهة، ولكنهم لا يزالون في حالة حرب مباشرة. وأضاف أنه "هناك، حيث تحاول روسيا باستمرار تدمير كل ما يملكه السكان، باستمرار - وهذا ليس مبالغة".

وذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول بذل جهودها لاستعادة الأمن لهؤلاء الأشخاص الذين يتعين عليهم تحمل هذه الهجمات الروسية المستمرة. وقال "كل تقدم من رايتنا إلى الأمام سيزيد من أمن شعبنا".