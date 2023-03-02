 محافظ جنوب سيناء ومدير مطار بنغازي الدولي يبحثان سبل تنشيط السياحة الليبية - بوابة الشروق
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محافظ جنوب سيناء ومدير مطار بنغازي الدولي يبحثان سبل تنشيط السياحة الليبية

رضا الحصري
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 4:28 م | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 4:28 م

 

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، عبدالله الشافعي مدير مطار بنغازي الدولي، وعددا من ممثلي الشركات السياحية الليبية؛ لبحث سبل تنشيط السياحة الليبية، بمنتجعات جنوب سيناء السياحية.

وقدم المحافظ، خلال اللقاء، شرحا للمقومات السياحية المتنوعة بمدينة شرم الشيخ بشكل خاص، وجميع مدن المحافظة بشكل عام.

وأشار إلى الملحمة التي تعاونت خلالها أجهزة الدولة لتطوير مدينة شرم الشيخ للإعداد لمؤتمر المناخ، والتي ساهمت في تنظيم للمؤتمر، وأشاد بها المشاركون من مختلف الجنسيات.

ومن جانبه، أشاد الوفد بالتطورات المقومات السياحية بمدينة شرم الشيخ، مؤكدين اتخاذ التدابير اللازمة لتنشيط السياحة الليبية إلى مصر، وبخاصة مدينة شرم الشيخ.

ودعا المحافظ، الوفد لإجراء جولات سياحية بالمزارات السياحية بالمدينة؛ للتعرف على أشكال التطوير على أرض الواقع.

وحضر اللقاء المهندس ياسر جاهين نائب مطار شرم الشيخ الدول، ورامي الكيلاني مدير مكتب مصر للطيران بمدينة بنغازي.

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