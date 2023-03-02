تعرف على المحطات السعرية للبنزين في مصر منذ يوليو 2019: تحريك 14 مرة

تبدأ الحكومة اليوم الخميس تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، بعد زيادتها بقيمة تتراوح ما بين 75 قرشا وجنيه وربع للتر، من الساعة الثانية صباح اليوم الخميس 2 مارس 2023، وفقا لقرارات وزير البترول والثروة المعدنية.
وترصد "الشروق" رحلة أسعار الوقود منذ تطبيق آلية التسعير التلقائى حتى الآن:
1- أسعار المواد البترولية... الجمعة 5 يوليو 2019
بنزين 80: 6.75 جنيه
بنزين 92: 8 جنيهات
بنزين 95: 9 جنيهات
سولار: 6.75 جنيه
أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها
المازوت: 4500 جنيه
2- أسعار المواد البترولية... الجمعة 3 أكتوبر 2019
بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا، ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيه.
3- أسعار المواد البترولية.. الجمعة 2 يناير 2020
بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
4- أسعار المواد البترولية.. الجمعة 10 أبريل 2020
بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه
سعر المازوت للصناعة يصبح 3900 جنيه/طن بدلا من 4250 جنيها.
5- أسعار المواد البترولية.. الأربعاء 8 يوليو 2020
بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه
6- أسعار المواد البترولية.. الأربعاء 8 أكتوبر 2020
بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه
7- أسعار المنتجات البترولية من (يناير – مارس 2021)
لتر البنزين 80: 6.25 جنيه
لتر البنزين 92: 7.5 جنيه
لتر البنزين 95: 8.5 جنيه
لتر السولار: 6.75 جنيه
8- أسعار الوقود من (أبريل - يونيو 2021)
لتر البنزين 80: 6.5 جنيه
لتر البنزين 92: 7.75 جنيه
لتر البنزين 95: 8.75 جنيه
لتر السولار: 6.75 جنيه
9- أسعار الوقود من يوليو إلى سبتمبر (23 يوليو الماضي)
بنزين 80: 6.75 جنيه
بنزين 92: 8 جنيهات
بنزين 95: 9 جنيهات
السولار: 6:75 جنيه دون تغيير
10- أسعار الوقود من أكتوبر إلى نهاية 2021 (الجمعة 8 أكتوبر)
لتر بنزين 80 : 7 جنيهات
لتر بنزين 92 : 8.25 جنيه
لتر بنزين 95 : 9.25 جنيه
السولار: 6.75 جنيه
كما هو
طن المازوت للقطاع الصناعي : 4200 جنيه
متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات : 3.75 جنيه
11- أسعار الوقود من 4 فبراير 2022
لتر بنزين 80 : 7.25 جنيهات
لتر بنزين 92 : 8.50 جنيه
لتر بنزين 95 : 9.50 جنيه
السولار: 6:75 جنيه
12- أسعار الوقود من 15 أبريل 2022
لتر بنزين 80 : 7.50 جنيهات
لتر بنزين 92 : 8.75 جنيه
لتر بنزين 95 : 9.75 جنيه
السولار: 6:75 جنيه
13- أسعار الوقود من 13 يوليو 2022
لتر بنزين 80 : 8 جنيهات
لتر بنزين 92 : 9.25 جنيه
لتر بنزين 95 : 10.75 جنيه
السولار: 7.25 جنيه
14- أسعار الوقود من 2 مارس 2023:
لتر بنزين 80 : 8.75 جنيهات
لتر بنزين 92 : 10.25 جنيه
لتر بنزين 95 : 11.25 جنيه
السولار: 7.25 جنيه