مدرب فاركو: اللاعبون قدموا أداء جيدا أمام المقاولون

أبدي طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو، سعادته بفوز فريقه أمام المقاولون العرب 2/1، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال طارق العشري في تصريحات تليفزيونية، إن لاعبيه قدموا أداء جيدا والتزموا بالخطة أمام فريق مميز .

وأضاف: "شوقي غريب يسير بشكل جيد مع المقاولون العرب، وقدموا مباراة جيدة، ولا يوجد شك في أن المواجهة اخذت مننا تحضيرا كبيرا جدا".

وأوضح العشري : "من أجل حصد الثلاث نقاط من المقاولون العرب كان لابد أن نركز جيدا، واللاعبون قدموا مجهود كبير للغاية، والفريق يستحق مكان أفضل من هذا بكثير".

وتابع: "مواجهة فريق مثل المقاولون كانت لا تريد استعجالا، وهذا الذي عملنا عليه، وكان هناك أكثر من تكتيك لعبنا به الشوط الأول، بجانب أننا لعبنا بشكل جيد، والشوط الثاني أيضا عملنا بطريقة وتكتيك معين".

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 26 نقطة، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة في المركز السادس.