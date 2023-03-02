 رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية العمل على المعالجات الكفيلة بتخفيف أزمة شح المياه - بوابة الشروق
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رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية العمل على المعالجات الكفيلة بتخفيف أزمة شح المياه

أ ش أ
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 8:23 م | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 8:23 م

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ضرورة العمل على إدارة المياه بشكل مدروس، واتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية، والعمل على جملة من المعالجات الكفيلة بتخفيف أزمة شح المياه وتأثيراتها في الواقع الزراعي والإنساني، من بينها اللجوء إلى تقنية معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الري، وإزالة التجاوزات على مياه الأنهار.

وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم، فإن السوداني أشار، خلال ترأسه الجلسة الأولى للجنة الوطنية العليا للمياه، إلى أن شح المياه أزمة عالمية، لا تقتصر على العراق فقط.

وأوضح أن معالجة تلك الأزمة لا ينبغي أن تقتصر فقط على وزارة الموارد المائية، ولكن تتطلب قرارات تنفذ بشكل سريع، مشيرًا إلى أن هناك معالجات قانونية وتنفيذية، تعتمد على الحوار مع دول المنبع والمصالح المشتركة، والتعاون مع المنظمات الدولية بهذا المجال.


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