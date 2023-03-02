أحكام مشددة بالسجن على مسؤولي جمارك روس

قضت محكمة في موسكو بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 5 و 10 سنوات في مستعمرة عقابية بحق العديد من مسؤولي الجمارك الفاسدين.

وجرد ضابط بارز في دائرة الجمارك من رتبته بالإضافة إلى مهام أخرى، وعليه أن يقضي 10 سنوات في مستعمرة جنائية عامة.

وحكم على أربعة متهمين آخرين من مختلف مراكز الجمارك في العاصمة الروسية بالاحتجاز في معسكر لمدد تتراوح بين خمس وسبع سنوات، حسبما ذكرت وكالة تاس الحكومية الأربعاء.

وأضافت أن المتهمين ساعدوا في تهريب عملات أجنبية إلى الخارج في عامي 2018 و2019 ، ما تسبب في خسارة الدولة 25 مليون روبل (332 ألفا و160 دولارا)، وفقا لحسابات ممثلي الادعاء.

وفي روسيا، يتم تنظيم خروج العملات الأجنبية بشكل صارم. وتردد أن المتهمين ساعدوا المسافرين الذين ضبطوا وهم يهربون العملات الأجنبية بشكل غير قانوني على استرداد الأموال المصادرة وظلوا دون عقاب.

وقال محققون إنه خلال تفتيش شقة الضابط البارز ، تم اكتشاف 600 ألف يورو و600 ألف دولار نقدا. بالإضافة إلى ذلك ، قام الرجل بتخزين ما يقرب من كيلوجرام من الذهب والعديد من ساعات اليد القيمة.