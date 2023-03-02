وزير الخارجية الصيني: سنبقي على التبادل مع روسيا على المستويات كافة

قال وزير الخارجية الصيني تشين جانج، اليوم الخميس، إنه التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي.

وأضاف الوزير الصيني، أن بلاده راغبة في الحفاظ على السلام والازدهار، بالتعاون مع روسيا والمجتمع الدولي، وذلك بحسب ما نشره موقع «الشرق» للأخبار، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وبشأن الأزمة في أوكرانيا، أكد جانج أن الصين تدعم كل الجهود الرامية إلى دفع محادثات السلام، ومواصلة لعب دور بناء.

وشدد على أن الصين تعارض «المعايير المزدوجة، والضغوط عن طريق العقوبات»، موضحًا أن روسيا والصين ستبقيان على التبادل بينهما على كل المستويات.

وفي وقت سابق، اتّهم وزيرا الخارجية الروسي والصيني، الدول الغربية باستخدام الابتزاز والتهديدات لفرض وجهات نظرها، كما جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وأضاف البيان أنه خلال لقاء على هامش اجتماع وزاري لمجموعة العشرين في نيودلهي، رفض الوزيران الروسي سيرجي لافروف والصيني تشين جانج «محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، بغية فرض نهج أحادي الجانب من خلال الابتزاز والتهديدات».