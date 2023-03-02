المشاركون في المظاهرت الاحتجاجية على وفاة جورج فلويد ينتظرون تعويضات بالملايين

وافقت مدينة نيويورك الأمريكية على دفع ما يصل إلى 6 ملايين دولار للمتظاهرين الذين تعرضوا للعنف على يد الشرطة خلال الاحتجاج على مقتل جورج فلويد في برونكس.

ومن المتوقع أن يتم دفع ما لا يقل عن 21 ألفا و500 دولار لكل من الأشخاص الذين يبلغ عددهم أكثر مئة شخص تظاهروا ضد وحشية الشرطة والعنصرية الممنهجة في حادث موت هافين في الرابع من يونيو 2020، وذلك بحسب التسوية القانونية المقترحة التي تم التقدم بها في أمس الأول الثلاثاء في محكمة مانهاتن الاتحادية، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك ديلي نيوز.

ويمثل الاتفاق، الذي يتعين أن يوافق عليه كولين ماكماون قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أكبر تسوية لدعوى جماعية مرتبطة بعمليات اعتقال واسعة خلال مظاهرة، وفقا للمحامين الذين يمثلون المتظاهرين.

وقد أظهرت صور الأحداث الفوضوية الشرطة وهي تستخدم أسلوب "التطويق" لحصار المتظاهرين، حيث ترفض أن تدعهم يتفرقون، وتقوم بضربهم بالهروات مع تقييد أيديهم، بالاضافة إلى رش رذاذ الفلفل على وجوههم التي يغطيها الدماء.