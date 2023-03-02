وفاة عازف الجيتار البريطاني ستيف ماكي عن عمر يناهز 56 عاما

توفي ستيف ماكي، عازف الجيتار البريطاني الشهير في فرقة بالب لموسيقى البوب، عن عمر يناهز 56 عاما.



وأعلنت المجموعة، التي اشتهرت بأغانيها ومن بينها "كومون بيبول" و"ديسكو 2000"، على صفحتها على تطبيق "إنستجرام"، أن الموسيقي البارز توفي اليوم الخميس.



وكتبت الفرقة بجوار صورة لماكي وهو يتسلق جبال الأنديز: "توفي صديقنا المحبوب وعازف الجيتار، ستيف ماكي صباح اليوم، تعاطفنا مع عائلته وأحباؤه".



وأضافت الفرقة: "تعود صورة ستيف هذه إلى الوقت الذي كان فيه فريق بالب في جولة في أمريكا الجنوبية في عام 2012، وكان يوم إجازة واقترح ستيف أن نذهب للتسلق في جبال الأنديز، وهذا ما فعلناه".



واستطردت الفرقة: "لقد جعل ستيف الأشياء تحدث، في حياته وفي الفرقة، ونرغب بشدة في الاعتقاد بأنه رجع الآن إلى تلك الجبال، في المرحلة اللاحقة من مغامرته".



ودرس ماكي في الكلية الملكية للفنون وانضم لاحقا إلى فرقة بالب في عام 1989.



وشارك بالعزف في العديد من ألبومات الاستوديو الأكثر نجاحا للفرقة ومن بين ذلك ألبوم "هيز أند هيرز" عام 1994، الذي كان سببا وراء شهرتهم في بريطانيا، وفي الألبومين المتصدرين لقائمة أفضل الالبومات "ديفرنت كلاس" عام 1995 و"ذيس إز هاردكور" عام 1998.