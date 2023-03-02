رئيس الوزراء: نضع نصب أعيننا تحسين معيشة المواطن عبر إقامة المشروعات

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة والقيادة السياسية تضع نصب أعينها تحسين معيشة المواطن، عبر تنفيذ مختلف المشروعات.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المنيا، مساء الخميس: «إقامة المشروعات ليست لنباهي بأننا ننفذ مشروعات، ولكننا نضع نصب أعيننا تحسين معيشة المواطن».

وأشاد بالرسالة التي بعثها الرئيس السيسي، شهر يناير الماضي في سوهاج، والتي أكد فيها بصورة قاطعة وضع الصعيد على قمة الأولويات.

وأكد أن تلك الرسالة منعكسة ومترجمة بصورة حقيقية، قائلًا إن الصعيد له نصيب الأسد من عملية التنمية في المرحلة الأولى من المبادرة العظيمة «حياة كريمة».

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى محافظة المنيا صباح اليوم الخميس؛ لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المحافظة.

وتفقد الرئيس عددًا من المشروعات داخل قرية المعصرة بمركز ملوي والتي تضم المجمع الزراعي، ومركز إنتاج الألبان ومكتب البريد بالقرية.

كما تفقد الرئيس مكتبة حياة كريمة داخل مركز الشباب بالقرية، وزار إحدى المدارس، حيث اصطف الطلاب لتحيته حاملين أعلام مصر وقدموا له الزهور بمناسبة زيارته.