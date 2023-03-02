ضبط 51 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 451 ألفا و402 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 9 آلاف و514 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و161 مخالفة سير بدون تراخيص، و19 مخالفة موقف عشوائي، و16 مخالفة لشروط التراخيص.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.