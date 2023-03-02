المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ترى احتمالا بنسبة 55% لصيف أكثر حرارة هذا العام

أظهر نموذج طويل المدى للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن هناك احتمالا بنسبة 55% لحدوث ظاهرة الـ نينو المناخية التي يمكن أن تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم، خلال الفترة من يونيو حتى أغسطس المقبلين.

وتم تسجيل هذا التوقع في جنيف، اليوم الأربعاء، إلا أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أشارت إلى إن هذا غير مؤكد بشكل كبير. وتظهر هذه الظاهرة كل بضعة أعوام.

ومع ذلك، قال خبراء في المنظمة إن فرصة تحطيم الرقم القياسي لدرجات الحرارة خلال أحد الأعوام الأربعة المقبلة تبلغ 93%، وقد تم تسجيل أعلى متوسط لدرجات الحرارة منذ الثورة الصناعية في عام 2016، عندما بلغ 3ر1 درجة أعلى من مستويات ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900).