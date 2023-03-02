شباب كفر الشيخ تنظم احتفالية لتكريم مدربي برنامج مشواري

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، احتفالية تكريم مدربي وسفراء برنامج مشواري بالمحافظة، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، حيث استقبل الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

بدأ الحفل بالسلام الوطني تلا ذلك كلمة افتتاحية للدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، رحب فيها بضيوف المحافظة من وزارة الشباب والرياضة، مقدماً التهنئة لمدربي البرنامج على تكريم اليوم بعد حصول سفراء مشواري على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وثمنت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب نجاح المشروع بالمحافظة مشيدة بدور سفراء مشواري وتميزهم الفترة الماضية بدعم من مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو فاروق منسق عام المشروع وعمرو العتراوي منسق تدريب سفراء مشواري ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة.

وقدم وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، درع التكريم لرئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ومدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال، والمشروعات الناشئة وشهادات التكريم للدكتور عمرو فاروق، منسق عام المشروع وعمرو العتراوي، منسق تدريب سفراء مشواري.

كما قدمت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، درع التكريم للدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ودرع التكريم للمديرية احتفاءً بنجاح البرنامج في المحافظة، وبمناسبة حصول سفراء مشواري على المركز الأول على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تكريم حسن الدسوقي منسق عام البرنامج بالمحافظة وشريف الأسواق منسق عام التدريب وهبة أبو العز، محمود الصاوي، أحمد المغازي، سهام البشبيشي، أحمد عاشور، مينا صليب، محمود عبد الخالق مدربي مشواري.

وشهد الحفل تكريم 50 مدربًا وهم "روان طارق، ميار محمود، رحاب صبحي، إيمان فتحي، هدير هاني، منار محمود، دينا علاء، إيمان السعيد، إيناس كامل، أسماء السيد، منه متولي، حسام محمد أمنية صلاح، سارة خطاب، محمد أيمن، ملك محمد، محمد أحمد، نورهان أحمد، وئام خالد، رنا طارق، هند محمود، خالد خالد، صابرين رأفت، ياسر رمضان، سارة طارق، نهال يوسف، علاء طارق، رانيا أحمد، أحلام فتحي، إسراء ريحان منة الله محمد، سعد محمد، أميرة على، نورا حمد الله، خلود أشرف، نورهان إبراهيم، يمنى الحسيني، أسماء علي، إيمان محمد، إيمان محمد، أسماء سيد، خديجة عادل، صابرين حمدي، محمد السعيد، مريم غنام، مريم محمد، ميرنا السيد نادية ناصر، هناء صبري، أسماء رشاد.

يُقدم السفراء التدريب على الدليل التدريبي للمهارات الحياتية بمراكز الشباب ويتضمن التدريب على المهارات الشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين ومهارات الإبداع والابتكار ومهارات الوعي الوظيفي، مثل" التفكير الإيجابي، التواصل والتفكير الإبداعي، التقبل بمراكز الشباب والأساليب التحفيزية وكيفية التعلم والعمل الجماعي".