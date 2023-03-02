فينورد يجتاز هيرنفين ويصعد لقبل نهائي كأس هولندا

صعد فريق فينورد روتردام للدور قبل النهائي في بطولة كاس هولندا، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه هيرنفين، اليوم الأربعاء، في دور الثمانية للمسابقة.

ويدين فينورد بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه سانتياجو خيمينيز، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 80.

ويعد هذا هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين الفريقين خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن تواجها مرتين في بطولة الدوري الهولندي.

وتعادل الفريقان سلبيا في أغسطس الماضي، قبل أن يفوز فينورد 2 / 1 في اللقاء الثاني، الذي جرى بملعب (إيب لنسترا)، معقل فريق هيرنفين، الذي استضاف لقاء اليوم الأربعاء.