يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، يتوقع الخبراء أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ومدن القناة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات مُتقطعة، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات مُتقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح سطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح سطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 17

العاصمة الإدارية 32 16

6 أكتوبر 33 16

بنهــــا 31 17

دمنهور 32 16

وادي النطرون 32 17

كفر الشيخ 31 15

المنصورة 31 16

الزقازيق 32 17

شبين الكوم 32 17

طنطا 31 16

دمياط 30 16

بورسعيد 29 15

الإسماعيلية 33 13

السويس 30 14

العريش 32 18

رفح 31 17

رأس سدر 31 12

نخل 32 09

كاترين 22 06

الطور 31 15

طابا 31 16

شرم الشيخ 31 18

الإسكندرية 30 16

العلمين الجديدة 30 15

مطروح 27 13

السلوم 21 12

سيوة 29 13

رأس غارب 30 16

الغردقة 32 15

سفاجا 31 16

مرسى علم 32 16

شلاتين 29 17

حلايب 27 15

أبو رماد 28 16

رأس حدربة 26 16

الفيوم 32 15

بني سويف 33 14

المنيا 34 12

أسيوط 34 14

سوهاج 35 15

قنا 35 13

الأقصر 33 13

أسوان 35 16

الوادي الجديد 34 12

أبو سمبل 32 16