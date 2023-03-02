 مرور الأقصر يشن حملة مكبرة للحد من التكدسات وضبط المخالفين في إسنا - بوابة الشروق
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مرور الأقصر يشن حملة مكبرة للحد من التكدسات وضبط المخالفين في إسنا

محمد راشد:
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 11:03 م | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 11:03 م

نفذت وحدة مرور إسنا بالأقصر، بالاشتراك مع وحدة المرافق ومسئولي الإشغالات بالمركز، مساء اليوم الخميس، حملة بشارع كورنيش النيل، وشارع البحر القديم، وشارع أحمد عرابي، ومنطقة السجل المدني الجديد؛ بهدف تحقيق السيطرة والنظام، وضبط المخالفين لأنظمة وقواعد السير، ومصابيح الإضاءة المخالفة للتصميم الأصلى للسيارة وفق قانون المرور، والتأكد من استيفاء السائق والمركبة للاشتراطات المطلوبة من الأمن والسلامة؛ لخفض معدلات الحوادث المرورية والعمل على تفاديها.

وأكدت إدارة مرور الأقصر تكثيف جهودها للقضاء على ظاهرة القيادة المخالفة، ومصابيح الإضاءة المخالفة للتصميم الأصلي للسيارات، وخفض معدلات الحوادث المرورية والعمل على تفاديها.

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