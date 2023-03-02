البابا فرانسيس يدعو لمواجهة أشد صرامة لانتهاكات رجال الدين

أعرب البابا فرنسيس عن تعاطفه مع ضحايا انتهاكات رجال الدين، اليوم الخميس، ودعا إلى إجراءات ملموسة للحيلولة دون حدوثها لآخرين، مشيرا إلى أن مجرد طلب المغفرة لا يكفي.

وقال في رسالة مصورة تم بثها اليوم، إنه يتعين أن يتم اتخاذ خطوات واضحة للتكفير عن "الرعب الذي عانى منه (الضحايا) والحيلولة دون حدوثه مجددا".

ووجه خطابه بالتحديد للأشخاص الذين اعتدى عليهم أفراد بالكنيسة الكاثوليكية جنسيا، وتحدث فرنسيس عدة مرات لصالح مكافحة أكثر تناسقا ضد الانتهاكات في الكنيسة.

وأوضح فرنسيس أن الكنيسة الكاثوليكية، لا بد أن تكون نموذجا يحتذى به في المجتمع الأوسع نطاقا.

وأضاف أن الكنيسة يتعين أن توفر مساحات آمنة لمساعدة الضحايا وحمايتهم.

ودعا البابا إلى الصلاة من أجل الذين اعتدى عليهم أفراد من رجال الدين.



