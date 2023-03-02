بوتين: ما حدث في بريانسك اليوم هو «عمل إرهابي»

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما حدث في منطقة بريانسك الروسية المحازية للحدود مع أوكرانيا اليوم بأنه هجوم إرهابي، مشيرا إلى إطلاق النار على المدنيين.

وقال الرئيس الروسي اليوم الخميس:"إن الجيش الروسي سيحمي المدنيين من النازيين الجدد والإرهابيين، الذين طالما عذبوا وقتلوا الناس من قبل في دونباس".

وأضاف بوتين:"أن من قتلوا داريا دوجينا في موسكو هم من ارتكبوا اليوم هجوما إرهابيا آخر واخترقوا الأراضي الحدودية وفتحوا النار على المدنيين والأأطفال".

وكان حاكم مقاطعة بريانسك الروسية أعلن في وقت سابق اليوم أن مجموعة تخريبية أوكرانية تسللت إلى المقاطعة وأطلقت النار على سيارة مدنية، ما أدى إلى مصرع أحد السكان المحليين وإصابة طفل عمره عشر سنوات.

وقد قامت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية بمشاركة القوات التابعة للجيش بعملية للقضاء على تلك هذه المجموعة المجموعة.

في نفس الوقت تعرضت منطقة "كليموفسكي" ببريانسك لهجوم آخر من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرة مسيرة أوكرانية، ما أسفر عن اشتعال النيران في مبنى سكني بقرية سوشاني.