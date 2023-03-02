ماكرون يبدأ جولة أفريقية من الجابون

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل مساء الأربعاء في المحطة الأولى من جولته الأفريقية، وفقا لما أعلنه قصر الإليزيه في باريس.

ومن المقرر إقامة حفل استقبال وعشاء عمل مع الرئيس علي بونجو أونديمبا.

ومن المقرر أن يحضر ماكرون اليوم الخميس مؤتمرا لليونسكو في الجابون حول حماية الغابات، أو ما يسمى بـ "قمة الغابة الواحدة". كما يخطط لفتح سفارة فرنسية جديدة في ليبرفيل.

وتشمل جولة ماكرون أيضا أنجولا والكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل.

ومن المتوقع أن ينصب التركيز على التعاون في مجال الأبحاث والعلاقات الاقتصادية وحماية سبل العيش في مواجهة تغير المناخ.

وفي أنجولا، من المتوقع أن يكون الموضوع الرئيسي للمناقشة هو التعاون في القطاع الزراعي ، وهو ما من شأنه تعزيز أمن الإمدادات في البلاد ومساعدة المزارعين هناك على الاستعداد لتغير المناخ.

وفي جمهوريتي الكونجو ، من المتوقع أن يكون التركيز على تنمية العلاقات مع فرنسا.

وتأتي زيارة ماكرون إلى أفريقيا في وقت تتعرض فيه فرنسا، كقوة استعمارية سابقة، لضغوط في العديد من الدول الأفريقية. والهدف من ذلك هو إحياء العلاقات التقليدية بين فرنسا والدول الأفريقية.