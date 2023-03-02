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خالد عكاشة: الفراغ الاجتماعي سبب الإرهاب والتطرف

خالد حسام الدين
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 7:50 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 7:50 ص

أكد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات، أن دراسة "تكلفة التطرف والإرهاب.. مصر في ثلاث عقود" جامع وشامل للجهد البحثي، حيث إنه لا يقف عند الكلفه المادية والإقتصادية، إلا أنه يتطرق للكلفة الثقافية والاجتماعية والثقافية والفكرية.

وأشار "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، إلى أنه لابد أن نتطرق إلى أصل الإرهاب لإدراك المرحلة الماضية، مؤكدًا أن فكرة إعداد دراسة شاملة عن الإهارب بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهًا بأن ظاهرة الإرهاب به الكثير من الجوانب القاسية.

وأوضح أن الفراغ الاجتماعي سبب الإرهاب والتطرف، كما أن الفقر والجوانب الاقتصادية ليسوا هما المحرك للفكر المتطرف، مشددًا على أن الدراسة اقتربت من مناطق ملغومة وتعاملت معها بشفافية لرصد تكلفة الإرهاب، معقبًا: "الدولة منشغلة في خططها وفكرها بظاهرة تصنع اضطراب مجتمعي.. وإنفاقات للقضاء على الإرهاب، وابعدت الدولة عن مشروعها القومي".

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