وقع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، مذكرة تفاهم مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك، وفقا لبيان من الغرفة اليوم.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري الياباني الذي عقد اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونوبو هيكو ساساكى رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، ووزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، نائبًا عن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسفير اليابانى بالقاهرة هيروشي أوكا، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني على أهمية التعاون مع هيئه التجارة الخارجية اليابانية جيترو، والذي مر عليه ما يقرب من 70 عامًا، وطوال تلك السنوات شهدنا نجاحات متتالية لهيئة جيترو في تحقيق شراكة فعالة وجذب استثمارات حقيقية متبادلة بين اليابان ودول العالم، وفي مصر شهد المجلس تعاونًا في كثير من الفعاليات منذ نشأته بالتعاون مع هيئه جيترو أتت بثمارها على الصعيد المشترك بين مصر واليابان، كما سعدنا بالاشتراك مع هيئه جيترو على مدار سنوات في تنظيم فعاليات إقليمية مثل قمه تيكاد والمنتدى الاقتصادي العربي الياباني للمساهمة سويًا في زياده التبادل التجاري والاستثماري.

وأضاف "العربي" أنه من نتاج هذه المجهودات المخلصة ارتفاع الصادرات المصرية بما يفوق 50% في عام 2022 الماضي عن العام الأسبق 2021، ونأمل من الله في السنوات القادمه إحداث طفره اقتصادية بين البلدين.

وتقدم المهندس إبراهيم العربي بالتهنئة للامبراطور الياباني وشعب اليابان بمناسبة العيد القومي الذي تم الاحتفال به الأسبوع الماضي.

ونوّه رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني إلى أن ترأس اليابان لقمة مجموعه السبع الصناعية الكبرى هذا العام نعول عليه جميعًا في رسم سياسات اقتصاديه تحقق الازدهار لشعوب العالم، كما حققت قمة مجموعة العشرين في عام 2019 في مدينه أوساكا اليابانية ،والتي تراستها اليابان أيضًا التي وضعت دعم الاقتصاديات الأولى بالرعاية والدول الإفريقية على أجندة أولوياتها، وهو ما يجعلنا في مجلس الأعمال المصري الياباني بالتعاون مع جميع الأطراف نسعى جاهدين لبحث الفرص الحقيقية لاستثمارات وشراكات مربحة لجميع الأطراف.