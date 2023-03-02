وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف بالقاهرة يوفر 1503 فرص عمل لذوي همم

افتتح وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الخميس، الملتقى الأول لتشغيل ذوي الهمم، والذي نظمته مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة؛ ليوفر 1503 فرص عمل لمختلف المؤهلات الدراسية من ذوي الهمم في 74 شركة قطاع خاصة في العديد من المجالات.

وعلى هامش الافتتاح، قال الوزير، إن الملتقى جرى افتتاحه بفندق كونكورد السلام بمصر الجديدة في القاهرة بجوار نادي الشمس؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتماشيا مع خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير حياة كريمة لهم.

وتفقد الوزير، الملتقى واستمع إلى المواطنين وطمأنهم على متابعته المستمرة حتى استلامهم فرص العمل، ووجه ذوي الهمم الشكر للوزير على المصداقية في عرض ومتابعة فرص العمل والاهتمام بهم.

وأوضح بيان صحفي للوزارة، اليوم، أن فرص العمل تضم مختلف المؤهلات الدراسية وهي مجالات: "السياحية - خدمات بيئية - أمن وخدمات - دعاية وإعلان - خدمات مالية و تجارية، وذلك على مهن (محاسب – إداري – مدرسين جميع التخصصات – عامل - عامل إنتاج - عامل تعبئة وتغليف – مشرف – عامل مغسلة – عامل غرف – عامل تجهيز – عامل مخزن – عامل تجميع - خدمة عملاء – مندوب مبيعات –مندوب مراسلات – أفراد أمن - عامل سوتيش – عامل مكواه – سائقين – بائعين – عامل بوفيه - عامل تشطيب – ترزي – مقص دار – تفصيل – مدخل بيانات – سباك – كهربائيّ - فني سكريت– فني تبريد وتكييف – نقاشين – مندوب متابعة عمليات الشراء – فنى صيانة – عامل خدمات وعامل نظافة – مساعد عمليات – مترجمين عربي وإنجليزي – مراقب - أمين صندوق".

وشملت العقود التي تم توقيعها وتسليمها لذوي الهمم كقائمة أولية، بعض الأسماء وهي:" سوزان فوزي محمد، ومحمد فتحي محمد أمين، وعبد الله سيد مراد، ورمضان محمود عبد العزيز، وأسمان سيد محمد، وأحمد فؤاد بكري، ومحمد جمال صلاح الدين، ومحمد هشام رمضان، وعبد الرحمن أحمد محمد السيد، ومصطفى محمد أمين، وعلي مسعد سليمان، وشيماء عثمان بشير، وأحمد حسن عبدالله، وعبد الرحمن هاني مرتضى، وفاطمة خالد حسانين، ورمضان سعيد سيد، وعمرو حسن علي حسن، وإسلام عبد الباسط عبده، وأحمد مدحت عبد النبي، ومحمد ماهر محمد، ونهى حسنين مصطفى، وأحمد حيدر صديق، ومريم عبد الهادي مدبولي، وزينب علي عباس، وأحمد محمد محمد هلال، وأحمد مصطفى أحمد، وإسلام سيد محمد سيد، ومحمد أحمد، وأحمد طارق، وعبد الناصر إبراهيم محمود، ورجب أحمد أحمد حسن، وأحمد محمد عبد السميع، وروبين سمير حنا".

ورافق الوزير، خلال فعاليات الافتتاح، أحمد عزاز وكيل مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وأحمد إسماعيل مدير عام شئون المديريات بالوزارة، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة.