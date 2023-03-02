زعيم كوريا الشمالية يحث المزارعين على زيادة إنتاج الغذاء

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أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون المزارعين بالتركيز على زيادة إنتاج الغذاء وسط أزمة غذائية تعاني منها البلاد، حسبما ذكر تقرير إعلامي رسمي اليوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم دعا المزارعين إلى التركيز على زيادة إنتاجهم من الحبوب وتحقيق أهدافهم لهذا العام "دون فشل"، وذلك في اجتماع لحزب العمال الحاكم.

وقال كيم إن حكومته تعتبر التنمية الزراعية مسألة ذات أهمية "استراتيجية".

وأضاف: "من أجل تحقيق الأهداف الضخمة طويلة الأجل للتنمية الريفية، من الضروري تعزيز توجيه الحزب بشكل حاسم بشأن القطاع الزراعي وتحسين العمل الريفي للحزب".

وقال إنه يجب إيلاء الاهتمام "للتغلب على عدم التوازن في التوجيه بشأن الزراعة والحفاظ على التوازن ليكون مسؤولا عن الزراعة ككل" بالإضافة إلى زيادة المحصول في جميع المزارع ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

كما غطى الاجتماع الذي استمر أربعة أيام تعزيز الأساس المالي للبلاد وتحسين الخدمات المصرفية.

وتعتمد كوريا الشمالية، التي تعاني من عزلة شديدة بسبب برنامجها للأسلحة النووية، على المعونة الغذائية من الخارج منذ سنوات عديدة بسبب الكوارث الطبيعية وبسبب سوء إدارتها.

كما ضربت جائحة فيروس كورونا البلاد بشدة.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يعاني حوالي 7ر10 مليون شخص من نقص التغذية في كوريا الشمالية، التي يبلغ عدد سكانها 9ر25 مليون نسمة.