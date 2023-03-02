وزير النقل: عرضت على أنجيلا ميركل تدريب 40 مهندسا مصريا قالت لي لا دربوا 200

الوزير: إيه المانع إن المهندس يتعلم أمن بالكلية الحربية؟ لازم أعلمه أمن عشان أحميه وأحصنه وأحصن السكة الحديد من شرورهم





قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه عرض على المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، تدريب 40 مهندسًا مصريًا على ماكينات حفر الأنفاق الألمانية، مشيرًا إلى أنها وجهت صاحب الشركة بتدريب 200.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «قالت لصاحب الشركة ووزير التعليم العالي الألماني، إن المهندس المصري يتميز بالذكاء ويتأقلم في الحياة الألمانية بسرعة، دربوا 200 واحد إدوا له 40 وخلوا عندنا 160»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن تدريب وزارة النقل لمهندسين أكفاء وخروجهم للعمل خارج مصر، يحقق مكسبًا وفائدة للدولة، موضحًا أن الوزارة تجري اختبارات للمهندسين المتقدمين لوظائفها في الكلية الحربية، لانتقاء مستويات معينة تتلقى تعليمًا سليمًا.

وأوضح وزير النقل، أن طبيعة العمل في السكك الحديد تتطلب مهندسين يتعلمون استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية بصورة سليمة، حتى يتمكنوا من التفاعل مع الجرارات والعربات الجديدة.

وأكمل: «المندس يصقل خبرته في الإنجليزي والكمبيوتر واللياقة البدنية والاستراتيجية والأمن القومي بالكلية الحربية، لازم أفتح وأوسع مداركه عشان يفهم الدنيا من حواليه».

وتساءل: «إيه المانع يتعلم أمن؟ لازم أعلمه أمن عشان أحميه وأحصنه وأحصن السكة الحديد من شرورهم، لما يكون عندي مهندس متعلم وشاطر ودارس وفاهم ووطني، يقدر يروح يشتغل ويطلع».

وبشأن إجراء تحريات عن هؤلاء المهندسين، عقب: «هو ده عيب؟ لما دخلت الفنية العسكرية عام 1975 تحروا عني وحقهم.. أنا سعيد جدا بده ولو ليا أمر مستمر هطلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي كده، لإني شايف نتيجته».