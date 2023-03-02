السعودية تبني مرصدا في منطقة العلا التاريخية بهدف استقطاب العلماء والسياح

أعلنت السعودية اليوم الخميس، عن خطة لإنشاء مرصد فضائي في منطقة العلا التاريخية شمال غربي المملكة؛ بهدف استقطاب العلماء والسياح لمعلم جديد في الموقع الذي سكنت فيه العديد من الحضارات القديمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للفضاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ لإطلاق مرصد "منارة العلا" الذي سيكون وجهة للاكتشافات العلمية والأبحاث المبتكرة والفرص الاقتصادية المستدامة.

وأضافت الوكالة أن المرصد سيكون معلما جديدا في المملكة يقصده الزوار من جميع أنحاء العالم؛ للاستمتاع بفرصة استثنائية لمراقبة النجوم ومشاهدة عروض ممتعة للتعرف على الاكتشافات العلمية القديمة والحديثة.

وتتضافر جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع الهيئة السعودية للفضاء لتدشين مرصد "منارة العلا" تعزيزًا لرؤية المملكة بأن يكون لها دور في مجال الفضاء ولخلق قيمة اقتصادية تتماشى مع تطلعات المملكة في البحث والتطوير والابتكار.

من جانبها، تسعى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" للاستثمار في تقنيات اقتصاديات المستقبل عبر مرصد منارة العلا، والاستفادة من التقنيات المستقبلية التي يوفرها؛ لتحقيق التنمية المستدامة ورفع المحتوى المحلي في قطاع الفضاء.