 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من 675.5 مليون حالة - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من 675.5 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 9:52 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 9:52 ص

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم ارتفعت إلى 675 مليونا و520 ألفا و399 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و873 ألفا و426 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 103.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها ألمانيا بأكثر من 38.1 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من 1.1 مليون حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ699 ألفا و197 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و772 وفاة.


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