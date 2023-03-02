الهند: مجموعة الـ 20 لم تتوصل إلى إجماع لإصدار بيان مشترك بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن وزير الهند للشؤون الخارجية، سوبرامانيام جايشانكار، أن اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الـ 20 المنعقد حاليا في العاصمة الهندية "نيودلهي" لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق جماعي على إصدار بيان مشترك، نظرًا "لآرائهم المختلفة" بشأن الصراع الروسي الأوكراني.



وقال جايشانكار- في كلمة خلال الاجتماع نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - إن الدول تمكنت في بداية الاجتماع على تكوين توافق جماعي بشأن قضايا تتعلق بمواجهة الإرهاب والمصارف متعددة الأطراف بالإضافة إلى رسم خرائط المهارات العالمية، ومع ذلك، لا يزالوا لم يتوصلوا إلى حد إصدار بيان يوافق على جميع الموضوعات والإجراءات.



وأضاف "أعرب المشاركون عن قلهم بشأن الصراع الروسي الأوكراني، كما أننا توصلنا إلى وثيقة مشتركة مبنية على الجزء الاكبر من المشكلات، غير أن الأحزاب العديدة لديها آراء مختلفة بشأن موضوعات عدة".



كما أوضح أن تأثير الصراع مدمر على الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتُا إلى أن جنوب الكرة الأرضية لا يزال في حاجة إلى مساعدة.



أما وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، فقد قال إن الاجتماع "قد أفسدته" الحرب الروسية الأوكرانية، وأنه "يجب علينا مواصلة دعوة روسيا لإنهاء حربها والانسحاب من أوكرانيا من أجل السلام الدولي والاستقرار الاقتصادي".



وكان بلينكن قد أجرى حديثا مقتضبا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش الاجتماع في وقت سابق اليوم في أول لقاء رفيع المستوى منذ أشهر بين البلدين.



ويجتمع مسئولو دول مجموعة العشرين في الهند المتولية حاليًا لرئاسة المجموعة لمناقشة سلسلة من الأحداث الجارية.