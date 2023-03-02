قناصة أوكرانيون يقتلون 7 روس مع احتدام المعركة للسيطرة على باخموت

تحتدم المعركة في بلدة "باخموت" شرق أوكرانيا، حيث ذكرت القوات الأوكرانية أن قناصة قتلوا مجموعة من قوات استطلاع روسية، كانت تحاول الزحف نحو مواقع أوكرانية، خلال الليل.

وقتل سبعة روس وأصيب ثلاثة آخرون، طبقا لما ذكرته القوات المسلحة في كييف. ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل.

وتم تدمير البلدة، التي كانت تضم 70 ألف نسمة، ولم يبق سوى بضعة آلاف من سكانها.

وتمثل "باخموت" الجزء الرئيسي من خط الدفاع، الذي تم إقامته بينها وبين بلدة "سيفيرسك" في منطقة "دونيتسك" بعد الغزو الروسي لسيفيرودونيتسك وليسيكانسك.

وحال سقوط باخموت، فإن الطريق إلى مدينتي "سلوفيانسك" و"كراماتورسك" يصبح مفتوحا أمام القوات الروسية، مما يجعلها أقرب إلى الغزو الكامل لمنطقة "دونيتسك".

وأضاف زيلينسكي اليوم الأربعاء في خطابه اليومي عبر تقنية الفيديو "نسيطر على جميع المناطق على الجبهة"، إلا أنه أشار إلى أن الأشخاص خلف الجبهات ما زالوا يعانون من الهجمات الروسية.

ووصف زيلينسكي هجمات المدفعية الروسية على البلدات والقرى الواقعة خلف الجبهات في جنوب وشرق أوكرانيا بأنها "إرهاب متعمد".