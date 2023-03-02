إضراب يشل حركة القطارات في تونس

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توقفت حركة القطارات في تونس، صباح اليوم الخميس، بالكامل بسبب إضراب يشنه العمال بشركة السكك الحديدية المملوكة للدولة.

ويشمل الإضراب خطوط نقل البضائع والمسافرين والخطوط البعيدة والضواحي ويستمر طيلة اليوم.

ويطالب عمال الشركة التي تواجه صعوبات مالية، بتطبيق اتفاقات سابقة ممضاة مع الحكومة منذ سنوات وتسوية وضعيات مهنية تشمل الترقيات وظروف العمل.

وينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو النفوذ التقليدي في البلاد، سلسلة من التحركات الاحتجاجية منذ أسابيع ضد سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية.

ودعت النقابة المركزية العمال إلى المشاركة بقوة في التجمع المقرر يوم السبت المقبل أمام المقر الرئيسي بالعاصمة.