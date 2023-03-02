ملكة الدنمارك تغادر المستشفى بعد إجرائها عملية جراحية في الظهر

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أعلنت العائلة المالكة الدنماركية، أن الملكة مارجريت الثانية غادرت المستشفى اليوم الخميس، بعد نحو أسبوع من خضوعها لعملية جراحية في ظهرها.

وغادرت الملكة، 82 عاما، المستشفى الملكي في كوبنهاجن، وعادت إلى قصر أمالينبورج في وسط العاصمة.

ووفقا لبيان صادر عن القصر الملكي، أبدى الفريق الطبي المسئول رضاه عن سير العملية والحالة الصحية للملكة.

وأضاف البيان، أن الملكة ستخضع الآن "لعملية إعادة تأهيل بدني طويلة" قد تستمر لعدة أشهر.

وفي الوقت ذاته، سيستمر ولي العهد فريدريك في القيام بمهام أمه كوصي حتى إشعار آخر.

ويشار إلى أن الملكة مارجريت خضعت لعملية جراحية في ظهرها الأربعاء الماضي.