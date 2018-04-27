يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد بارد ليلا على أغلب الأنحاء، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 مترا، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

العاصمة الإدارية 27 16

6 أكتوبر 28 16

بنهــــا 27 15

دمنهور 27 16

وادي النطرون 28 15

كفر الشيخ 26 14

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 15

شبين الكوم 27 16

طنطا 26 15

دمياط 23 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 27 14

السويس 26 15

العريش 23 15

رفح 22 16

رأس سدر 28 13

نخل 30 08

كاترين 21 06

الطور 27 14

طابا 29 16

شرم الشيخ 30 17

الإسكندرية 22 15

العلمين الجديدة 23 15

مطروح 23 13

السلوم 21 11

سيوة 25 13

رأس غارب 31 15

الغردقة 31 16

سفاجا 32 17

مرسى علم 31 16

شلاتين 30 18

حلايب 26 15

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 28 17

الفيوم 29 15

بني سويف 30 15

المنيا 31 14

أسيوط 32 15

سوهاج 33 14

قنا 35 15

الأقصر 35 14

أسوان 36 17

الوادي الجديد 35 11

أبوسمبل 33 16

