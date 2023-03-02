محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات ومتابعة المشروعات الخدمية

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة الاشغالات، وتابع المشروعات الخدمية التي تشهدها منطقتي غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، من إنشاء محاور جديدة، وتوسعة طرق، ومتابعة أعمال إنشاء كوبري سخا العلوي أعلى سكة حديد سخا.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، المتابعة المستمرة لرفع كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ورفع جميع الأتربة والقمامة من الشوارع أولا بأول.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كل القطاعات الخدمية، وتنفيذا رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بمنع التعديات على الشوارع والطرق، وإزالة التعديات فورًا، وسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة والرصف بالطرق، والمحاور.

فيما شهدت الحملة مصادرة عدد من التكاتك المخالفة، إضافة إلى تحرير محاضر لعدد من السيارات المخالفة، وخصيصًا السير عكس الاتجاه.