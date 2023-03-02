الأهلي يتوج بلقب البطولة العربية للطائرة للمرة الثامنة في تاريخه

حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره النصر البحريني بنتيجة 3-0، ليُتوج بلقب البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة رجال في نسختها الـ 41 للمرة الثامنة في تاريخه.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "25-21"، "25-10"، "25-19"، وأقيمت المباراة على صالة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

بهذه النتيجة يحصد النصر البحريني المركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة، بينما قد حقق السيب العماني المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على نظيره الوكرة القطري.

وشهدت المباراة حضور كلًا من المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ,محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعبد الهادي الشبيب رئيس الاتحاد العربي، والعامري فاروق نائب رئيس الأهلي، وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الدمياطي مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

كما تواجد كلًا من خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، وأوجستي جولبي بوش المدير الفني لرجال كرة السلة بالأهلي، وأحمد الجارحي المدير الفني لرجال السلة بالأهلي، وأعضاء مجلس إدارة الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي والمصري للطائرة.

كما شهدت المباراة حضور جماهيري كبير من النادي الأهلي، الذين كانوا يقدمون الدعم والمساندة، ويحفزون لاعبي الفريق.

الجدير بالذكر أن هذه البطولة تعتبر ثاني لقب يحققه الأهلي هذا الموسم، حيث قد توج بلقب بطولة كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة في نسختها الأولى بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة "3-0".

يذكر أن النادي الأهلي للكرة الطائرة أصبح أكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة العربية بإجمالي 8 مرات، يليه الصفاقسي التونسي الذي حصل على لقب البطولة 7 مرات.