بنك مصر يلتقي برواد الأعمال المشاركين في الدورة الثانية من برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة

فى إطار اهتمام بنك مصر بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة للنهوض بهم ومساعدتهم فى تذليل كل العقبات التى قد تواجههم، قام بنك مصر بتنظيم لقاء مع رواد الأعمال المشاركين فى الدورة الثانية من برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة «تقدر».

وأكد حسام الدين عبدالوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى كلمته الافتتاحية أن الابتكار التشاركى مع الشركات الناشئة يعد إحدى الركائز الأساسية من برنامج التحول الاستراتيجى الشامل لبنك مصر والذى يتضمن منظومة التحول الرقمى الشاملة داخل البنك، ويعد إطلاق برنامج بنك مصر لنمو الشركات الناشئة تعزيزا لدور مصر كمركز إقليمى للشركات الناشئة، كما يمثل حلقة مهمة لجعل مصر واجهة جذب استثمارات رأس المال؛ حيث يساعد التعاون مع الشركات الناشئة فى تغيير مستقبل التمويل والأعمال فى مصر وترسيخ التزامنا بالتحول الرقمى وتطوير السوق المحلية».

وأضاف عبدالوهاب «أن بنك مصر كمؤسسة مالية كبرى ستتعاون مع الشركات الناشئة المشاركة فى البرنامج من خلال التعرف على آليات ابتكار حديثة وأساليب إنتاج سريعة للمنتجات، وتقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج بحزمة استثمارية مالية ودعم فنى من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر واكتشاف فرص جديدة للشراكات مع بنك مصر بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات».

وفى هذا الإطار أكد محمد الصبان ــ رئيس قطاع الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر «أن منهجية البرنامج ترتكز على تمكين رواد الأعمال بمجموعة أدوات متكاملة تساعدهم فى الوصول إلى عملائهم، وتكوين شبكة تواصل مع أبرز المستثمرين بالإضافة إلى حرص البنك على الاستعانة بمجموعة منتقاة من الشركاء الدوليين والمحليين لديهم امكانيات متنوعة ستساهم فى تسريع عملية النمو للشركات المنضمة إلى البرنامج الذى تبلغ مدته 6 أشهر.

هذا وقد تم اختيار أربع شركات ناشئة للانضمام للبرنامج فى دورته الثانية والاستفادة من حزمة من الخدمات التسويقية والاستشارية والاستثمارية وتوفير مساحات عمل للشركات وفرص شراكات مع البنك.

وأفادت شيرين كابيش مديرة التسويق بشركة Flash بأن تطبيق فلاش يشجع على الشمول المالى من خلال إتاحة خدمات الدفع للتجار برمز الاستجابة السريع (QR Code) والذى يسهل عملية الدفع للسادة العملاء ويتيح للتاجر استلام المدفوعات بطريقة إلكترونية مبسطة وسريعة، كما أشادت ببرنامج «تقدر» والذى يقوم بدعم الشركات الناشئة لتسريع نموها وانتشارها ويمنحها الفرصة للاستفادة من الخدمات التكنولوجية المتطورة التى يقدمها بنك مصر من خلال بنيته التحتية وشبكة فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

صرح فادى يونان ــ شريك مؤسس ورئيس تنفيذى لمنصة UNLOCK «نحن سعداء بالانضمام إلى برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة «تقدر»؛ حيث إن بنك مصر هو الرائد فى الابتكار فى مجال التكنولوجيا المالية والتعاون مع الشركات الناشئة فى مصر، ونثمن غاليا مجهودات البنك فى إطلاق خدمات غير مالية مبتكرة لعملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم نموهم بطرق متنوعة، نحن فى منصة UNLOCK نستخدم تقنية الذكاء الاصطناعى لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تشخيص تحديات نمو أعمالهم، وربطهم بأفضل شركات الخدمات المهنية فى مجالات مثل التسويق، تقنية المعلومات والتحول الرقمى وبنك مصر يساعدنا فى خدمة الشركات الصغيرة وتمكينها من تحقيق إمكانيات نموها عن طريق العثور على أفضل الشركاء وشركات الاستشارات.