بدأت نفحات رمضان في مدينة الغردقة، وسادت أجواء استقبال الشهر المبارك بشوارع وميادين المدينة، من خلال تعليق الزينة ولهو الأطفال بالشوارع.

فيما شهد شارع شيراتون السياحي، الفانوس الجامبو حيث بلغ طوله 15 مترًا، صنع من الحديد باستخدام أكثر من نصف طن، وبجواره هلال بعرض عشر أمتار، وسط إعجاب السياح الأجانب من مختلف الجنسيات بهذا المنظر.

وجذب الفانوس الجامبو- كما يطلق عليه البعض- عددًا كبيرًا من السياح الأجانب من رواد شارع شيراتون السياحي وزواره من المصريين لرؤيته، وبجانبه هلال مضيء ومثبت على قاعدة تم صنعهما للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك في أجواء روحانية سادت مدينة الغردقة.

وكشف سالمان حلمي، مسئول بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، في تصريحات لـ "الشروق"، أنه تم تصميم أكبر فانوس في الغردقة الذي يبلغ طوله 15 مترًا، وبجواره هلال يدور على قاعدة بماتور ومضيء، وعليه أسماء الله الحسنى يرمز إلى شهر رمضان المبارك، بحوالي نصف طن من الحديد.

وأضاف سالمان، أنه وضع الفانوس والهلال بشارع شيراتون السياحي كان بغرض جذب العديد من السياح سواء الأجانب أو المصريين، لا سيما أن هذا الشارع يتردد عليه الآلاف من هؤلاء السياح.