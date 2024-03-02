فلسطين: إسرائيل تمارس تطهيرا عرقيا في المنطقة ج بالضفة

قالت السلطة الفلسطينية، السبت، إن إسرائيل تمارس "تطهيرا عرقيا" بحق الفلسطينيين في المنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية، مقابل توسيع سيطرة المستوطنين والتمدد الاستيطاني.



جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.



وأضافت الوزارة، أن إسرائيل "تشن حرب إبادة على شعبنا في قطاع غزة، وتطهير عرقي للوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية"، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".



وأردفت أن إسرائيل "تسعى لتخصيص المنطقة (ج) لصالح التمدد الاستعماري الإحلالي، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة وتقويض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض".



وصنفت اتفاقية أوسلو (1993) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.



وتساءلت الوزارة في بيانها: "إذا كانت هذه طبيعة الاحتلال الإسرائيلي فماذا يقدم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني لحمايته ولتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره أسوة بالشعوب الأخرى؟ ولماذا لا يقرر مجلس الأمن أو الجمعية العامة تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ريثما تنصاع وتلتزم بقرارات الشرعية الدولية؟"



وحملت المجتمع الدولي "المسؤولية عن إطالة أمد حرب الإبادة وأمد الصراع"، مطالبة "بالوقف الفوري لازدواجية معايير دولية واتخاذ ما يلزم من القرارات في مجلس الأمن والإجراءات للبدء بتنفيذ الترتيبات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين".



ووفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لعام 2023 فإن 22 فلسطينيا قتلوا برصاص المستوطنين خلال العام الماضي، بينهم 10 في موجة التصعيد التي رافقت الحرب على غزة بعد السابع من أكتوبر.



وأشار التقرير إلى تهجير سكان 25 تجمعا بدويا في الضفة الغربية وبادية القدس الشرقية خلال نفس العام، بينهم 22 تجمعا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ الماضي والتي تخضع تل أبيب بسببها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".



وبحسب معطيات "السلام الآن"، فإن نحو 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.