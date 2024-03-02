عوض تاج الدين: السياحة الصحية بكل مكوناتها أصبحت صناعة كاملة وداعمة للاقتصاد

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنّ السياحة الصحية بكل مكوناتها وبخاصة السياحة العلاجية أصبحت صناعة كاملة وداعمة للاقتصاد.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن الكثير من الدول يعتمد جزء كبير من اقتصادها على السياحة الصحية والسياحة التعليمية.

وأوضح أن مصر تستطيع أن تحصل على نصيب كبير من السياحة العلاجية من خلال العمل الوطني المتكامل من منظومة الرعاية الصحية والتنسيق بجودة وفاعلية وشفافية ووضوح ورعاية وإشراف ومراقبة عمليا وعلميا وماليا بجانب المتابعة.

وأشار إلى أنه في إطار إتساع نطاق وقدرات قطاع السياحة ودعم الدولة الكامل لهذا المجال ستكون الدولة قادرة على تحقيق المستهدف.

ويأتي إطلاق المؤتمر بتوجيهات الرئيس السيسي لإبراز إمكانات الدولة المصرية في السياحة الصحية بشقيها الاستشفائي والعلاجي، وكذلك إمكانيات الدولة في المؤسسات الصحية المتخصصة في تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وعلى رأسها مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظة جنوب سيناء.