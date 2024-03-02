بيراميدز يختتم مبارياته في دوري الأبطال بالتعادل مع نواذيبو الموريتاني

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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي مساء اليوم السبت، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

افتتح أهداف المباراة الفريق الضيف في الدقيقة 64 عن طريق مولاي أحمد، فيما أدرك هدف التعادل فيستون مايلي في الدقيقة 73، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

فيما أحرز عيسى مبارك الهدف الثاني للفريق الموريتاني في الدقيقة 82، قبل أن يسجل مايلي هدف التعادل في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبتلك النتيجة، وصل رصيد فريق نواذبيو إلى النقطة الخامسة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الأخير.