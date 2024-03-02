سياحة جامعة قناة السويس تنظم المؤتمر العلمى الخامس للدراسات العليا 4 مارس

تنظم كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس المؤتمر العلمى الخامس للدراسات العليا والبحث العلمى 4 مارس الجارى تحت عنوان " دور الرقمنة في تعزيز الاستدامة السياحية "

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الرقمنة في عصرنا الحالي من أهم الأدوات لتعزيز التنمية المستدامة، لدورها البارز في تحقيق الحوكمة و التنمية الاقتصادية الشاملة، وهى إحدى محاور أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، وتساهم في تنمية القطاع السياحي و تسهيل الإجراءات الخاصة بالسائحين لتحقيق جودة التجربة السياحية.



وأضاف مندور أن المؤتمر يهدف إلى إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا للمشاركة في تلك المؤتمرات التي تتحدث عن الرقمنة والسياحة و التنمية المستدامة، كما يهدف إلى تطوير البحث العلمى في تعزيز دور الرقمنة لتحقيق الاستدامة وإتاحة الفرصة للباحثين للمشاركة بأوراق بحثية في سباق الرقمنة.



فيما أوضحت الدكتورة نيفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق ورئيس المؤتمر، تحديد عدة محاور سيتناولها المؤتمر منها الرقمنة في قطاع السياحة والسفر، نظم الإدارة الفندقية في ضوء الرقمنة الحديثة، استدامة وحماية التراث الأثري رقميا، التخطيط السياحي في ضوء رؤية مصر 2030، ويعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل بالتنسيق مع مركز النشر الدولي تحت عنوان " إرشادات في الكتابة الأكاديمية و النشر الدولي"، يحاضر فيها الدكتور سامح سعد أستاذ مساعد بكلية الآداب والدكتورة دنيا جريش الأستاذ المساعد بكلية التربية.