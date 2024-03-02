محافظ أسوان يكلف وحدة أيادي مصر بالمشاركة في مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وحدة أيادي مصر بالمحافظة بالمشاركة في مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور، ومعرض "خيرات رمضان" بحديقة الحرية بحي غرب القاهرة، الذي افتتحه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ويستمر حتى 5 مارس الجاري، وذلك ضمن استعدادات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للتمور في نسخته الرابعة، مثمنًا جميع الجهود المبذولة من الوزراء والمحافظين لدعم وتعزيز وتطوير صناعة التمور في مصر، وما ينتج عنها من تنمية المجتمعات المحلية وتحفيز الاقتصاد المحلي بكل ما يحويه من فرص عمل وتنمية مهارات الشباب.

يذكر أن المعرض والمهرجان يقامان بالتعاون بين وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة "أيادي مصر".

تجدر الإشارة إلى أنه يشارك بالمهرجان والمعرض أكثر من 130 عارضًا، وبتخفيضات كبيرة على كل السلع الغذائية ومختلف أنواع التمور تتراوح بين 25% و30%؛ لتلبية كل احتياجات الأسر من التمور التي تمثل عنصرا أساسيا على المائدة الرمضانية، حيث يوجد بهما أنواع مختلفة من التمور من كل محافظات مصر التي تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمور، بالإضافة إلى مشاركة مصنعين للتمور من عدد من الدول العربية من بينها "الجزائر وليبيا والسودان والسعودية".