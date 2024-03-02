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الرئيس الإيراني يشارك في منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر

طهران/ الجزائر - د ب ا
نشر في: السبت 2 مارس 2024 - 11:01 ص | آخر تحديث: السبت 2 مارس 2024 - 11:01 ص
وصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، صباح اليوم السبت، إلى الجزائر العاصمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيسي سوف يشارك خلال زيارته التي تستغرق يومين في اجتماع منتدى الدول المصدّرة للغاز.

وأشارت الوكالة، إلى أنه من المقرر أيضا أن يجري الرئيس الإيراني لقاءً ثنائيا مع الرئيس الجزائري لتبادل وجهات النظر والحوار بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى البلدين.

وقبل مغادرته طهران قال رئيسي: "الجزائر تُشكل سوقاً جيدة جدا للتجار الإيرانيين، ويمكن لإيران الإسلامية في المقابل، أن تكون بمثابة منصة جيدة للتواصل مع التجار الجزائريين نظرًا لعلاقاتها مع دول الخليج الفارسي وآسيا الوسطى".

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