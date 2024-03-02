يديعوت أحرنوت: أزمة نقص الجنود تواجه الاحتلال الإسرائيلي بعد 5 شهور من عملية طوفات الأقصى

تستمر الأزمات الناجمة عن العدوان على قطاع غزة في هز أركان الاحتلال الإسرائيلي، ومن أحدث تلك الأزمات تناقص عدد الجنود والضباط الذين يحتاجهم الجيش الإسرائيلي بعد إصابة الآلاف إثر عملية طوفان الأقصى واجتياح قطاع غزة.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بيانا عن جيش الاحتلال، يؤكد أن القوات الإسرائيلية تحتاج إلى 7000 مجند جديد يتم توزيع نصفهم على مهمات قتالية.



وكشف البيان، عن حاجة جيش الاحتلال لترقية 7500 مجند لتعويض النقص بين الضباط وضباط الصف، ولم تسمح حكومة الاحتلال بترقية أكثر من 2500 فقط لضعف الميزانية.



ورجحت الصحيفة، صعوبة عملية تعويض نقص الضباط؛ لما يتطلبه تدريب ضباط جدد من وقت ومجهود.



وأشارت الصحيفة، إلى سقوط آلاف الإصابات ومئات القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي؛ مما يعزز الحاجة للمزيد من التعبئة البشرية.



ويأتي البيان المذكور في أعقاب تعطيل وزير الحرب يوآف جالانت، أي قانون يسمح بتوسيع دائرة التجنيد لحين اتفاق جميع مكونات الحكومة عليه.