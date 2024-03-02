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نظمت الإدارة العامة للإنتاج التابعة للمركز القومي للسينما، ورشة عمل بعنوان "التكوين في الكارد السينمائي"، على هامش الدورة الـ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة التي تقام خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس الجارى، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، والذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر وحاضر فى الورشة مهندس الديكور أحمد سعد الدين.

ويقيم المهرجان ورش عن الرسوم المتحركة، الخط العربي للفنان أحمد رفاعي، خيال الظل للفنانة إيمان فكري، وورشة بكسليشن للفنانة هالة طارق وورشة تحريك "ستوب موشن" للفنان مصطفى جمال الدين وورشة فن تشكيلي للفنان أشرف كمال ويقيم المهرجان ورشة السيناريو عن الفيلم القصير من الفكرة حتى النهاية لمحمود خليل.

ويحتفى مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة هذا العام باليوبيل الفضى للمهرجان والاحتفال بالتاريخ الطويل للمهرجان ودوراته السابقة وتستمر الدورة الـ 25 للمهرجان التى بدأت 28 نوفمبر حتى 5 مارس الجارى.