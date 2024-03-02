محافظ جنوب سيناء: مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية يحظى بدعم قطاعات الدولة

انطلقت اليوم السبت، فعاليات لمؤتمر الدولي "تطبيقات السياحة الصحية" بالعاصمة الإدارية، والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس المؤتمر، ولفيف من الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، ورجال الأعمال، وخبراء محليين ودوليين بمجالات الصحة والسياحة والاقتصاد.

وقال اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر، إن جنوب سيناء هي قِبلة السياحة العلاجية المقبلة في مصر بما تتفرد به من مقومات طبيعية تؤهلها للصفوف الأولى على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأوضح أن المؤتمر يحظى بدعم قطاعات الدولة وتضافر جميع الجهود، الذي يضمن الخروج بتوصيات فاعلة لإنجاح هذا المشروع القومي، وهذه التوصيات سيجري رفعها إلى رئيس الجمهورية فور الانتهاء منها.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية، قد وجه بالاستفادة القصوى من تجارب الدول الناجحة في السياحة العلاجية، وتعظيم قدرة مصر في منافسة أفضل المؤسسات الصحية، والعناصر الطبية، والكفاءات المشهود لها دوليًا لتنمية السياحة العلاجية.