وزير الزراعة التشيكي يعلن عن استعداد الحكومة لتلبية بعض مطالب المزارعين

ذكر وزير الزراعة التشيكي، ماريك فيبورني أن حكومته ستلبي بعض مطالب المزارعين، الذين يهددون بالاحتجاج.



وأضاف أن الحكومة تعتزم زيادة التمويل لدعم رعاية الحيوانات في مزارع تربية الماشية هذا العام، وستدعم العام المقبل التوظيف في الريف، بتخفيضات على التأمين الاجتماعي لعمال المزارع، بقيمة ملياري كرونة تشيكية، حسب راديو "براغ" اليوم السبت.



وكان تم تقديم مطالب مماثلة ضمن الشروط الخمسة، التي وضعتها "الجمعية الزراعية" و"الغرفة الزراعية" لعدم المضي قدما في احتجاج في براغ في السابع من مارس الجاري.



وقال الوزير إن القرار حول تنظيم احتجاج من عدمه يرجع إلى المزارعين.



وكان مزارعون يقودون نحو 500 جرار وشاحنة ومركبة زراعية كبيرة أخرى، قد توافدوا الشهر الماضي إلى مقر وزارة الزراعة التشيكية في براغ، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وقوانين البيئة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.



وبينما تم إغلاق العديد من الشوارع في وسط المدينة، تم تجنب حالة من الفوضى المرورية الكبيرة، حيث حذرت السلطات الركاب مسبقا بالتنقل لعملهم بواسطة وسائل النقل العام كبديل لسياراتهم الخاصة.



ويهدف الإجراء الاحتجاجي إلى الاعتراض على الصفقة الخضراء الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي في التكتل بحلول عام 2050، كما يندد المزارعون بالقواعد المرتبطة بالمبادرة، بوصفها مرهقة للغاية، ويقولون إنه يُطلب منهم فعل الكثير.



كما يصب المزارعون جام غضبهم على حكومة رئيس الوزراء بيتر فيالا، حيث يقولون إنهم يحتاجون إلى المزيد من الدعم وتخفيف الإجراءات البيروقراطية من جانب حكومته الليبرالية المحافظة.