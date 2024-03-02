كفر الشيخ تنتهي من استعدادات شهر رمضان

أعلنت محافظة كفر الشيخ حالة الاستنفار القصوى استعدادا إلى استقبال شهر رمضان المبارك، وذلك مع توفير السلع التموينية والأساسية للمواطنين، وإقامة عدد كبير من معارض أهلًا رمضان ومنافذ لتوفير السلع المخفضة بإقامة معارض أهلا رمضان ومنافذ في كل مركز من مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة بمدن وقرى المحافظة لبيع ياميش رمضان والتمور، وجميع السلع الغذائية، واللحوم، والأسماك، والدواجن بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 20 إلى 30% عن الأسواق التجارية الخارجية.

كما نفذت مديرية الأوقاف بالمحافظة حملة مكبرة لتعقيم المساجد بمدن وقرى المحافظة، ورفع أي تشوينات أو فرش أو سجاد قديم مشون بها ونقله إلى مخازن المديرية وإدارات الأوقاف بالمراكز، وتجهيز جميع المساجد لأداء صلاة القيام بها، وإقامة الندوات الدينية عقب صلاة العصر بالمساجد الكبرى، وتجهيز عدد كبير من المساجد للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة نفذت استعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتم افتتاح عدد كبير من معارض أهلًا رمضان بمدن المحافظة المختلفة بالتعاون مع الغرفة التجارية في كل مركز بأسعار تتراوح من 20% إلي 30% عن الأسواق التجارية الخارجية، وذلك لتوفير السلع التموينية والأساسية الاستهلاكية بأسعار مخفضة ومحاربة الغلاء للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر المبارك، وتحديد احتياجات المحافظة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خضار وفاكهة ولحوم ودواجن وأسماك.

وأوضح أنه تم افتتاح منافذ دائمة بالمحافظة من أجل توافر السلع الاستهلاكية المخفضة، مع فتح عدد كبير من المنافذ المؤقتة الثابتة والمتحركة، ومنافذ التوزيع الخاصة بوزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية، والشركات الخاصة بتوزيع الجملة، حيث تم توافر جميع السلع المطلوبة أثناء شهر رمضان من بقوليات، وسكر، ودقيق، وبقالة، ولحوم، وأسماك، ودواجن، وياميش، وتمور، وزيوت، والتأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز على مدار الشهر الكريم بمدن وقرى المحافظة المختلفة، بخلاف الغاز الطبيعي بالمدن والعديد من القرى الكبرى بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ومراكز المدن والوحدات المحلية، لتأمين التيار الكهربائي ومياه الشرب على مستوى المحافظة على مدار شهر رمضان، ورفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات، وتجهيز الحدائق لاستقبال المواطنين للتنزه مساء في ليالي رمضان وإعداد خيام رمضانية بالنوادي.