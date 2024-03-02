 مقتل وإصابة 7 جنود إسرائيليين جراء تفجير كتائب القسام منزلا مفخخا بهم - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 7 جنود إسرائيليين جراء تفجير كتائب القسام منزلا مفخخا بهم

هديل هلال
نشر في: السبت 2 مارس 2024 - 7:44 م | آخر تحديث: السبت 2 مارس 2024 - 7:44 م

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة لمقاومة «حماس»، مقتل وإصابة 7 جنود إسرائيليين جراء تفجير منزل مفخخ بهم في منطقة السطر شمال مدينة خانيونس.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء السبت: «تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعبوتين مضادتين للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 7 جنود، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة السطر شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة».

وفي وقت سابق، أشارت القسام إلى أن عناصرها تمكنوا من تفجير دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا» بعبوات «شواظ» جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

ولفتت إلى أن عناصرها أكدوا استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا» بقذائف «الياسين 105» جنوب شرق حي الزيتون.

ونوهت في بيان آخر، بأن عناصرها تمكنوا من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للعدو جنوب حي الزيتون.

وقالت إن عناصرها تمكنوا كذلك من تفجير عبوة مضادة للأفراد «رعدية» في قوة إسرائيلية راجلة جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

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