الأمن العراقي يحبط محاولة تهريب 40 طنا من الأدوية

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، إحباط عمليات تهريب ما يقارب 40 طنا من الأدوية في محافظة ديالي "57كم شمال شرقي بغداد".

وذكرت مديرية العلاقات والإعلام في جهاز الأمن الوطني العراقي، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن جهاز الأمن الوطني تلقى بلاغا يؤكد وجود مجموعة من العجلات محملة بالأدوية المهربة قادمة من إقليم كردستان باتجاه العاصمة بغداد.

وأضافت أن قوة من الجهاز في محافظة ديالي باشرت بنصب كمين في إحدى سيطرات الدخول إلى المحافظة، ما أدى إلى ضبط شاحنتين تحملان أدوية غير مسجلة وغير مفحوصة، وإلقاء القبض على 3 متهمين متورطين بالتهريب.

ولفتت إلى أن المتهمين اعترفوا بالتحقيق الأولي على قدوم عجلات أخرى بنفس المسار وعلى إثرها تحركت القوة لنصب كمين آخر أطاح بعجلتين مع سائقيهما، مشيرة إلى ضبط ما يقارب 40 طنا من الأدوية المهربة، جرى مصادرتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم جميع المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقا للقانون.